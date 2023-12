First Republic Bank Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über die First Republic Bank-ca in den sozialen Medien festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer positiv ist. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Redaktion wider, die die Aktie als "Gut" einstuft. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen deuten ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, was zu der Bewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der First Republic Bank-ca neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 5,14 und wird daher als "Gut" bewertet, während der RSI25 bei 43,93 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass diese in den letzten 12 Monaten die Aktie der First Republic Bank-ca 2 mal als "Gut", 3 mal als "Neutral" und 1 mal als "Schlecht" bewertet haben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten eine erhebliche Kursentwicklung von 173839,39 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 95,67 USD erzeugt wird. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringeren Ertrag um 138,32 Prozentpunkte bedeutet. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.