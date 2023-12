First Republic Bank Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Bei First Republic Bank-ca hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz gezeigt. Eine Veränderung im Sentiment tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei First Republic Bank-ca in diesem Fall keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält First Republic Bank-ca daher für diese Stufe ein "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der First Republic Bank-ca derzeit bei 4,88 USD, während der Aktienkurs selbst bei 0,035 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -99,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 0,03 USD, was die Aktie aus dieser Sichtweise mit einem Abstand von +16,67 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Analysteneinschätzungen zeigen, dass für First Republic Bank-ca in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu First Republic Bank-ca. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 95,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (0,035 USD) könnte die Aktie somit um 273233,33 Prozent steigen, was als "Gut"-Empfehlung interpretiert wird. Insgesamt erhält die First Republic Bank-ca-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den RSI der First Republic Bank-ca liegt der Wert bei 34,01, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,39, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".