First Republic Bank Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die First Republic Bank-ca wird derzeit auf fundamentaler Basis als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 0,01, was einem Abstand von 100 Prozent zum Branchen-KGV von 15,6 entspricht. Daher erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der First Republic Bank-ca-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,9 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs beträgt 0,046 USD, was einem Unterschied von -97,58 Prozent entspricht und die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Kurs von 0,03 USD, was einem positiven Unterschied von +53,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die First Republic Bank-ca-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Republic Bank-ca zeigt einen Wert von 37,72, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 41,25 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung, sodass die Gesamtbewertung auf "Neutral" lautet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die First Republic Bank-ca. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung durch unsere Redaktion führt. Zusammengefasst ist die Aktie von First Republic Bank-ca bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.