Gesco Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Dividendenrendite von Gesco liegt bei 4,74 Prozent und damit 1,47 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Maschinen-Branche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einer lukrativen Investmentmöglichkeit. Die Redaktion bewertet sie daher positiv.

Die Performance von Gesco in den letzten 12 Monaten betrug -10,58 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 4,46 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,04 Prozent im Branchenvergleich für Gesco. Im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors (4,63 Prozent Rendite im letzten Jahr) lag Gesco sogar um 15,21 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einer negativen Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Gesco von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Gesco-Aktie eine negative Bewertung. Der aktuelle Kurs von 20,5 EUR liegt 15,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 24,32 EUR. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs (20,5 EUR) mit einer Abweichung von -6,82 Prozent darunter. Die Gesco-Aktie erhält daher insgesamt eine negative Charttechnik-Bewertung.