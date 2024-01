First Republic Bank Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die First Republic Bank-ca hat in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt 2 Mal eine positive Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und 1 Mal eine negative Bewertung erhalten. Langfristig gesehen wurde dem Unternehmen von institutionellen Analysten ein neutrales Rating vergeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zur First Republic Bank-ca vor, aber es wird erwartet, dass der Kurs um 191233,33 Prozent steigen wird, wodurch das mittlere Kursziel bei 95,67 USD liegt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, und insgesamt erhält das Unternehmen von institutionellen Analysten eine gute Bewertung.

Fundamental betrachtet wird die Aktie der First Republic Bank-ca als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 0,01 insgesamt 100 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,58 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine gute Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,05 USD lag, was einem Unterschied von -97,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,98 USD) entspricht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (+66,67 Prozent) bei 0,03 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die First Republic Bank-ca insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke wurden als neutral bewertet. Insgesamt erhält die First Republic Bank-ca daher in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.