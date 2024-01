First Republic Bank Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die First Republic Bank-ca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,64 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,1 USD, was einem Unterschied von -93,9 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (0,03 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+233,33 Prozent). Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Rahmen der Charttechnik, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die First Republic Bank-ca-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -95,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,52 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -97,44 Prozent im Vergleich zur Branche. Im "Finanzen"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von 10,4 Prozent, was einer Unterperformance von 106,32 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die First Republic Bank-ca abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral", mit 2 Buy, 3 Neutral und 1 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 95,67 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 95566,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die First Republic Bank-ca-Aktie mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,97. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.