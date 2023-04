First Republic Bank Aktie: Mehr als glückliche Anleger!

Die First Republic Bank Aktie hat im vergangenen Jahr eine solide Rendite von 3,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzdienstleistungsbereich präsentierte sich die Aktie mit einem erstaunlichen Unterschied von -18174,92 Prozent gegenüber dem Durchschnittswert von 575,66 Prozent. Die Branche Banks-Regional zeichnete sich durch eine mittlere jährliche Rendite in Höhe von 2428,08 Prozent aus. First Republic Bank schneidet aktuell um -76981,9 Prozent besser ab als der branchenübliche Wert und zeigt damit ein vielversprechendes Potenzial auf.

Die Position der Gleitenden Durchschnitte auf dem Chart.

Derzeit zeigt die Aktie der First Republic Bank einen Abwärtstrend in ihrem GD200 und GD50. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 127,18 USD, während der aktuelle...