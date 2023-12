First Republic Bank Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die First Republic Bank-ca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,24 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,035 USD, was einem Rückgang von 98,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,03 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 138,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der First Republic Bank-ca-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie eine Rendite von -95,92 Prozent erzielt, was 105,24 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,32 Prozent, wobei die First Republic Bank-ca-Aktie aktuell 95,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.