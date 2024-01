First Republic Bank Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die First Republic Bank-ca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,58 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1025 USD, was einem Unterschied von -93,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs mit 0,03 USD über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einem Plus von 241,67 Prozent entspricht. Somit wird die First Republic Bank-ca-Aktie in diesem Fall mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält sie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine positive Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einem "Gut"-Wert führt. Somit erhält die Aktie in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Republic Bank-ca-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält sie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,01 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat einen Wert von 15,61. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die First Republic Bank-ca-Aktie, das eine "Neutral"-Bewertung für die Charttechnik und den RSI sowie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Sentiments und der fundamentalen Kriterien zeigt.