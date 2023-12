First Republic Bank Aktie: Jetzt geht’s los!

Analystenbewertung: Im Laufe der letzten 12 Monate haben Analysten der First Republic Bank-ca etwa 2-mal eine positive Einschätzung abgegeben, 3-mal neutral bewertet und 1-mal schlecht bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "neutral" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zur First Republic Bank-ca. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 0,055 USD. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 173839,39 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 95,67 USD an, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit von den institutionellen Analysten eine "gute" Bewertungsstufe.

Fundamentalanalyse: Die First Republic Bank-ca Aktie wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 0 insgesamt 100 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,93 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "gute" Einstufung.

Stimmung und Medienresonanz: In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über die First Republic Bank-ca in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz. Die Aktie erhält daher eine "gute" Bewertung von der Redaktion. Die erhöhte Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die First Republic Bank-ca eine Performance von -95,92 Prozent, was eine Underperformance von -91,82 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie 100,93 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie führt.