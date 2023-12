First Republic Bank Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für die First Republic Bank-ca liegt der RSI bei 60,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beträgt 43,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie der First Republic Bank-ca ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,01 auf, was sie im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" als preisgünstig erscheinen lässt. Der durchschnittliche Abstand zum KGV der Branche beträgt aktuell 100 Prozent. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut".

Bei einer Dividendenrendite von 0 % liegt die First Republic Bank-ca unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken und erzielt einen geringeren Ertrag von 138,67 Prozentpunkten. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie der First Republic Bank-ca war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sechs Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen diskutiert. Die Redaktion bewertet daher das Anleger-Sentiment als "Gut" und die Aktie insgesamt mit einem "Gut".