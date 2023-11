First Republic Bank Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der First Republic Bank-ca bei 33,33, was auf Neutralität hindeutet, da weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale vorliegen. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Stimmungen der Marktteilnehmer gegenüber der First Republic Bank-ca. In den letzten Tagen gab es 13 positive und einen negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Analysten bewerten die Aktie der First Republic Bank-ca langfristig als "Neutral", wobei 4 Analysten eine positive, 3 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung abgegeben haben. Für das Unternehmen wird ein Kursziel in Höhe von 106,75 USD erwartet, was einer positiven Einschätzung entspricht.

In der technischen Analyse wird die Aktie der First Republic Bank-ca anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des aktuellen Kurses als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine negative Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.