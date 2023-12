First Republic Bank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

First Republic Bank-ca hat von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt 9 Bewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral", wobei es 4 positive, 4 neutrale und 1 negative Meinung gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 110 USD ergibt sich ein potentielles Aufwärtspotential von 274900 Prozent. Dies wird als "Gut"-Empfehlung angesehen.

Aus technischer Sicht gibt es negative Indikatoren für die First Republic Bank-ca-Aktie. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 30,67 USD, was einer Abweichung von -99,87 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Tage zeigt mit einem Schlusskurs von 0,11 USD und einer Abweichung von -63,64 Prozent ein negatives Signal. Basierend auf der Chartanalyse erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI liegt der Wert bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der einen etwas längeren Zeitraum betrachtet, zeigt ebenfalls eine neutrale Lage mit einem Wert von 63,64. Die First Republic Bank-ca-Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber First Republic Bank-ca eingestellt waren. Es gab drei positive und sechs negative Tage, sowie fünf Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung.