First Republic Bank Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten deutlich besser geworden ist. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die First Republic Bank-ca-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Aktie. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 95,67 USD. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotential von 180403,14 Prozent und somit eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aktie aktuell als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs um -97,55 Prozent unter dem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Rating, da die Aktie in diesem Zeitraum um +76,67 Prozent abweicht.

Insgesamt erhält die First Republic Bank-ca-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.