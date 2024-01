First Republic Bank Aktie: Grund zur Sorge?

Der Aktienkurs der First Republic Bank-ca verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von -95,92 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,72 Prozent, was eine Underperformance von -97,64 Prozent für die First Republic Bank-ca bedeutet. Der gesamte "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 11,1 Prozent, wobei die First Republic Bank-ca um 107,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist die Aktie eine Unterperformance auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Analysten haben die Aktie der First Republic Bank-ca in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 95,67 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 0,041 USD eine erwartete Kursentwicklung von 233233,33 Prozent bedeutet. Auf Grundlage dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" durch die Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Aktie von First Republic Bank-ca in den Diskussionen in den sozialen Medien präsent, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um First Republic Bank-ca, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 0,01, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von First Republic Bank-ca nur 0,01 Euro zahlt. Dies ist 100 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 15, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.