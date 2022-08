First Republic Bank Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Ist First Republic Bank fundamental fair bewertet? Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Republic Bank-ca liegt bei einem Wert von 20,46. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 19,75) über dem Durschschnitt (ca. 4 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist First Republic Bank-ca damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.… Hier weiterlesen