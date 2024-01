First Republic Bank Aktie: Die Bären zittern!

Die First Republic Bank-ca wurde von Analysten in den letzten 12 Monaten bewertet. Dabei wurden 2-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 0,038 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 251654,39 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 95,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von First Republic Bank-ca mit -95,92 Prozent mehr als 107 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,17 Prozent. Auch hier liegt First Republic Bank-ca mit 97,09 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei First Republic Bank-ca konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die First Republic Bank-ca-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.