First Republic Bank Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die First Republic Bank-ca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,93 USD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,03 USD, was einem Unterschied von -99,62 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Interessant ist auch der 50-Tages-Durchschnitt, der aktuell bei 0,03 USD liegt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Von dieser kurzfristigeren Analysebasis aus ergibt sich für First Republic Bank-ca eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Aktie also insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Gegensatz dazu steht die fundamentale Bewertung, bei der das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 0 liegt und somit 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen aus dem Finanzsektor zeigt, dass die First Republic Bank-ca-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -95,92 Prozent erzielt hat. Dies liegt 100,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,7 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Handelsbanken-Branche beträgt im Schnitt -4,61 Prozent, wobei First Republic Bank-ca aktuell 91,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Auch bei der Dividendenrendite schneidet die First Republic Bank-ca-Aktie schlecht ab, da sie momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 138,16 Prozent aufweist. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Handelsbanken-Branche beträgt -138, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.