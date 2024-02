First Reliance Bancshares Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment für First Reliance Bancshares war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung und auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird First Reliance Bancshares auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.

Fundamental gesehen ist First Reliance Bancshares im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15,28, was einen Abstand von 8 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,68 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für First Reliance Bancshares in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Diskussionsstärke ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die First Reliance Bancshares-Aktie hat einen Wert von 50, wodurch die Aktie als neutral eingestuft wird. Jedoch zeigt der RSI25 einen Wert von 94,12, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für First Reliance Bancshares.