First Reliance Bancshares Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die First Reliance Bancshares-Aktie beträgt derzeit 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Demnach ist die First Reliance Bancshares überverkauft und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die First Reliance Bancshares.

In Bezug auf die Dividende liegt First Reliance Bancshares mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,67 %) niedriger. Die Differenz beträgt 138,67 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Reliance Bancshares liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von First Reliance Bancshares 12,39 Euro zahlt. Dies ist 20 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel unterbewertet und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von First Reliance Bancshares eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 20,7 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +12,17 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.