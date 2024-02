First Real Estate Investment of New Jersey Aktie: Was soll die Aufregung?

First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc: Analyse der Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,88, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Anlegerstimmung und die technische Analyse der First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc-Aktie auf "Neutral" hinweisen.