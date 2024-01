First Real Estate Investment of New Jersey Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI des First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc liegt bei 62,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 49,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc. Weder eine überwiegend positive noch negative Tendenz in den sozialen Medien konnte festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" für die First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,52 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,55 USD liegt, was einer Abweichung von +0,18 Prozent entspricht. Auch der GD50, basierend auf den vergangenen 50 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Bewertung mit einer Abweichung von -0,42 Prozent.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu der Aktie veröffentlicht wurden. Jedoch wurden vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse aller Kriterien eine Bewertung von "Neutral" für die First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc.