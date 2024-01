First Real Estate Investment of New Jersey Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse für die Aktie von First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 16,46 USD, was nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs von 17,2 USD darstellt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 16,54 USD nahe am letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung rund um die Aktie von First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc wird überwiegend negativ eingeschätzt. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer wurde in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität der Aktie im Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für den RSI-Bereich.

Insgesamt ergibt sich damit ein neutrales bis negatives Bild für die Aktie von First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungsbewertung.