First Real Estate Investment of New Jersey Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,35 USD, was einer Abweichung von +3,98 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (17 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,58 USD zeigt eine Abweichung von +2,53 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin.

Abschließend ergibt sich auf Basis des Relative Strength-Index ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie der First Real Estate Investment Trust of New Jersey Inc. Der RSI7 liegt bei 30,77 und der RSI25 bei 40,41, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.