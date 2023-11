First Quantum Minerals Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Quantum Minerals liegt derzeit bei 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 322,03 für Metalle und Bergbau deutlich niedriger ist (ca. 89 Prozent). Gemäß den fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von First Quantum Minerals beträgt 0,52 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,27 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von First Quantum Minerals ist überwiegend negativ, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Meinungen zu dem Unternehmen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von First Quantum Minerals derzeit bei 30,15 CAD. Der Aktienkurs liegt mit 12,64 CAD deutlich darunter, was einer Abweichung von -58,08 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 24,02 CAD und einer aktuellen Differenz von -47,38 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von First Quantum Minerals.