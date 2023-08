First Quantum Minerals Aktie: Was soll die Aufregung?

An der Heimatbörse Toronto notiert First Quantum Minerals per 21.08.2023, 09:59 Uhr bei 33.34 CAD. First Quantum Minerals zählt zum Segment "Materialien".

Nach einem bewährten Schema haben wir First Quantum Minerals auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,77 % ist First Quantum Minerals im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,56 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die First Quantum Minerals-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die First Quantum Minerals-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für First Quantum Minerals aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 33,88 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 1,6 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (33,34 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält First Quantum Minerals somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: First Quantum Minerals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 66,33 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -6,63 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +72,96 Prozent im Branchenvergleich für First Quantum Minerals bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,63 Prozent im letzten Jahr. First Quantum Minerals lag 72,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.