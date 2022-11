First Quantum Minerals Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

An der Heimatbörse Toronto notiert First Quantum Minerals per 16.11.2022, 15:19 Uhr bei 32.86 CAD. First Quantum Minerals zählt zum Segment "Materialien".

Nach einem bewährten Schema haben wir First Quantum Minerals auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber First Quantum Minerals. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält First Quantum Minerals daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält First Quantum Minerals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für First Quantum Minerals liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 3 Hold und 4 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 1 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 36,63 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (32,86 CAD) könnte die Aktie damit um 11,46 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die First Quantum Minerals-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist First Quantum Minerals mit einem Wert von 8,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,42 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.