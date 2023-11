First Quantum Minerals Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie First Quantum Minerals, die im Segment "Materialien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.11.2023, 02:46 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 15.72 CAD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für First Quantum Minerals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der First Quantum Minerals wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 3 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der First Quantum Minerals liegt im Mittel wiederum bei 33,68 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 15,72 CAD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 114,26 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der First Quantum Minerals insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für First Quantum Minerals. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 94,04 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass First Quantum Minerals momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist First Quantum Minerals auf dieser Basis überkauft (Wert: 77,78). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. First Quantum Minerals wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: First Quantum Minerals hat mit einer Dividendenrendite von 0,52 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.84%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -3,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die First Quantum Minerals-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.