First Quantum Minerals Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen rund um das Unternehmen First Quantum Minerals. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

Langfristig betrachtet, stuften Analysten die Aktie von First Quantum Minerals als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 9 neutral und 2 negativ. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 2 positiven, 7 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Insgesamt führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 18,04 CAD, was einer Erwartung von 73,95 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 10,37 CAD entspricht.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von First Quantum Minerals mit -69,52 Prozent mehr als 58 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,48 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie deutlich darunter mit 58,04 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der First Quantum Minerals derzeit negativ ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,74 CAD, während der Kurs der Aktie bei 10,37 CAD liegt, was einer Abweichung von -63,92 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 17,38 CAD weist eine Abweichung von -40,33 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung auf technischer Basis.