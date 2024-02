First Quantum Minerals Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für First Quantum Minerals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,34, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Quantum Minerals bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 321,45 als unterbewertet betrachtet wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Quantum Minerals mit 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 11,71 CAD um -1,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der Distanz zum GD200 von -53,84 Prozent insgesamt als "Schlecht" eingestuft.