First Quantum Minerals Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung bezüglich First Quantum Minerals hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, wie aus einer Analyse hervorgeht. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der Aktie wider, die als "Schlecht" eingestuft wurde. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurde in den letzten 12 Monaten die Einschätzung "Gut" 2-mal, "Neutral" 12-mal und "Schlecht" 2-mal vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 0 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht", was insgesamt zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analysten erwarten zudem eine positive Entwicklung des Kurses um 50,19 Prozent, was als positive Bewertung angesehen wird.

Aus fundamentaler Sicht wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Quantum Minerals im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet betrachtet, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,1 Prozent erzielt, was 31,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.