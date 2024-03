First Quantum Minerals Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der First Quantum Minerals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 23,34 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 15,01 CAD liegt und somit einen Abstand von -35,69 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,72 CAD, was einer Differenz von +18 Prozent entspricht und ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz rund um die First Quantum Minerals-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil und wird als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 9,56 als unterbewertet eingestuft, da der Branchendurchschnitt bei 336,71 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 35,36 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die First Quantum Minerals-Aktie basierend auf dem RSI.

