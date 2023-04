First Quantum Minerals Aktie: Kursverluste und negative Aussichten

First Quantum Minerals Aktie zeigt im Vergleich zum Basic Materials-Sektor eine starke Leistung. Im letzten Jahr konnte die Rendite um 0,9% gesteigert werden, was -646,67% über dem durchschnittlichen Sektorwert von 6,72 liegt. Für Wertpapiere aus der Branche Copper beträgt die mittlere jährliche Rendite in der gleichen Größenordnung rund 1,09%, was jedoch um -21,11% unter dem aktuellen Wert von First Quantum Minerals liegt.

Analyse des RSI: Was sagen die Indikatoren für First Quantum Minerals aus?

Die aktuelle Situation der First Quantum Minerals Aktie wird durch die technische Analyse betrachtet. Hierbei wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) erfasst. Aktuell zeigt die Aktie einen RSI-Wert von 50,95, welcher weder überkauft noch...