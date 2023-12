First Quantum Minerals Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Bannix Acquisition Corp":

Die First Quantum Minerals Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 10,3 CAD erreicht, was einem Abstand von -45,76 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -64,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von First Quantum Minerals liegt bei 7,77, was es im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" deutlich günstiger und somit unterbewertet macht. Das Branchen-KGV beträgt 320,47, was einem Abstand von 98 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was insgesamt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die First Quantum Minerals Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -69,52 Prozent erzielt, was 57,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,67 Prozent, und First Quantum Minerals liegt aktuell 57,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

