First Quantum Minerals Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Dividendenpolitik von First Quantum Minerals wird von unseren Analysten derzeit als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs mit -2,31 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell mit 9,56 bewertet, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb First Quantum Minerals in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für First Quantum Minerals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der First Quantum Minerals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 30,15, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 50,32 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.