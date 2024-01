First Quantum Minerals Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von First Quantum Minerals in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über First Quantum Minerals diskutiert. An den meisten Tagen überwog die negative Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von First Quantum Minerals um mehr als 43 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie deutlich unter der mittleren Rendite. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist First Quantum Minerals aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,41 liegt 97 Prozent unter dem Branchen-KGV von 323,41, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.