First Pacific Company Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "First Pacific Co":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von First Pacific eine Performance von 43,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" im Durchschnitt um -9,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass First Pacific im Branchenvergleich eine Outperformance von +53,51 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -9,76 Prozent, und auch hier übertraf First Pacific diesen Durchschnittswert um 53,47 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, wurden in den letzten vier Wochen bei First Pacific keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von First Pacific als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 3,35 liegt die Aktie insgesamt 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 72,28 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird die First Pacific derzeit ebenfalls als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2,9 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,26 HKD liegt, was einer Überperformance von +12,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,02 HKD zeigt eine Abweichung von +7,95 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.