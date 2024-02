First Pacific Company Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Slam Corp":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI von First Pacific liegt bei 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,56 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung der Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich First Pacific gegeben hat. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,01 HKD für die First Pacific-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,03 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die First Pacific-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 7,33 Prozent, was 3,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die First Pacific-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.