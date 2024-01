First Pacific Company Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "First Pacific Co":

Die Auswertung von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich auch nicht wesentlich verändert. Daher erhält die First Pacific-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,53, dass die First Pacific-Aktie deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 70,13. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,94 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,1 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +5,44 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,04 HKD, was einer Abweichung von +1,97 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Pacific-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.