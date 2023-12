First Pacific Aktie: Das ist die Höhe!

First Pacific hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 46,74 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -12,63 Prozent gefallen, was bedeutet, dass First Pacific im Branchenvergleich um +59,37 Prozent besser abschneidet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance erzielen, da dieser Bereich eine mittlere Rendite von -13,33 Prozent verzeichnete, während First Pacific um 60,07 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie von First Pacific in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich dazu liegt die Dividendenrendite von First Pacific derzeit bei 7,33 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich First Pacific ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. Die vorherrschenden positiven Themen in den Diskussionen der letzten Tage tragen dazu bei, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung erhält.

Eine technische Analyse mithilfe des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die First Pacific-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (44,74) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass First Pacific in den genannten Bereichen positive Bewertungen erhält und sich gut entwickelt hat.