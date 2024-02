First Pacific Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "HWA":

Die Analyse von First Pacific zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum hinweg mittelmäßig war und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf die Dividende liegt First Pacific mit einer Ausschüttung von 7,33 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,89 % und wird daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war neutral, und auch die Themen, die in Bezug auf First Pacific diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat First Pacific im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,74 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Überperformance von 65,32 % bedeutet. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

