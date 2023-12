First Pacific Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von First Pacific hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von First Pacific damit um 54,7 Prozent über dem Durchschnitt (-10,99 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite der Aktien aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -10,44 Prozent, wobei First Pacific aktuell 54,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist First Pacific eine Dividendenrendite von 7,33 Prozent auf, was 3,69 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als ein lukratives Investment betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die First Pacific-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 28,57, was darauf hindeutet, dass First Pacific überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu First Pacific ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von First Pacific nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 3,35 insgesamt 95 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".