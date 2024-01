First Pacific Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für First Pacific. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 55,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,62 an, dass First Pacific als "Neutral" eingestuft wird, da sie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist First Pacific mit einem Wert von 3,53 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 70,13 und daher unterbewertet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass First Pacific mit einer Rendite von 46,74 Prozent mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Finanzdienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,13 Prozent in den letzten 12 Monaten hatte, liegt First Pacific mit 56,87 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die First Pacific-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.