First Pacific Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von First Pacific verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,71 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -9,8 Prozent, was bedeutet, dass First Pacific im Branchenvergleich eine Outperformance von +53,51 Prozent erzielt hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite liegen, die um 53,47 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei First Pacific festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet, da weder eine positive noch negative Entwicklung erkennbar ist.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von First Pacific derzeit bei beachtlichen 7,33 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,64 liegt und somit eine Differenz von +3,69 Prozent ergibt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion.

Die fundamentale Analyse ergibt zudem, dass die Aktie von First Pacific gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 3,35 liegt die Aktie insgesamt um 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 72,28 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie eine positive Bewertung aus fundamentalanalytischer Sicht und wird als "Gut" eingestuft.