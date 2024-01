First Northwest Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der First Northwest-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 11,81 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde mit 13,68 USD festgestellt, was einem Unterschied von +15,83 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,27 USD liegt mit einem Unterschied von +11,49 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die First Northwest-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber First Northwest eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält First Northwest daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der First Northwest liegt bei 36,49, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 27 eine überverkaufte Situation an. Insgesamt wird für diese Kategorie eine Einstufung von "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist First Northwest eine Dividendenrendite von 4,25 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.