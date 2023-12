First Northwest Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktie von First Northwest bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,25 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen niedrigeren Ertrag von 134,45 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,93 Prozent, was 12,93 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt durchschnittlich 0,23 Prozent, wobei First Northwest aktuell 3,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von First Northwest ergibt eine Ausprägung von 8,26, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 17,52 und resultiert ebenfalls in einer Einstufung als "Gut". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei First Northwest als durchschnittlich bzw. gering eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung der Aktie von First Northwest als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite und den Aktienkurs, während der RSI und das Sentiment eine Bewertung als "Gut" ergeben. Die langfristige Betrachtung der Kommunikation führt jedoch zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".