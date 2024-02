First Northwest Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

First Northwest hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 43,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +45,45 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen die vergleichbaren Aktien im Durchschnitt um -2,02 Prozent. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 40,21 Prozent über dem Durchschnitt punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt First Northwest jedoch mit 2,52 Prozent 136,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 138 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Allerdings wurde auch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, weshalb das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Schlecht" bewertet wird. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält First Northwest daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.