First Northwest Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) für die First Northwest-Aktie deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (3) als auch der 25-Tage-RSI (12,16) zeigen dies an, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gleiche gilt für die Stärke der Diskussion. In der technischen Analyse schneidet die Aktie ebenfalls positiv ab, da der Aktienkurs sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,65 rund 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

