First Northwest Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der First Northwest liegt bei 41,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit erhält die First Northwest in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 13,59 USD für den Schlusskurs der First Northwest-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,56 USD, was einem Unterschied von +14,5 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,8 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +5,14 Prozent, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Somit erhält die First Northwest insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über First Northwest wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet First Northwest derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".