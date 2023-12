First Northwest Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

First Northwest wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von First Northwest bei -2,93 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Handelsbanken" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,99 Prozent, wobei First Northwest mit 3,92 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von First Northwest beträgt aktuell 15,28, was 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet First Northwest eine Dividendenrendite von 4,25 % aus, was 134,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,51 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".